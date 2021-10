Photo:VNA

Hanoï (VNA) - La modernisation du terminal T2 de l'aéroport international de Noi Bai à Hanoï nécessitera près de 5.000 milliards de dongs (soit 218,5 millions de dollars) afin de porter sa capacité annuelle de 10 à 15 millions de passagers, selon la Compagnie générale des aéroports du Vietnam (ACV).

L'ACV a récemment soumis les résultats de la vérification d'un rapport d'étude de faisabilité sur le projet d'agrandissement du terminal T2, élaboré par Japan Airport Consultants, Inc. et Vietnam National Construction Consultants Corporation.

Ce projet devrait être réalisé du quatrième trimestre 2022 au troisième trimestre 2024.

Le terminal T2, inauguré en janvier 2015, est spécialisé dans la desserte des vols internationaux. Il a été conçu pour desservir 10 millions de passagers par an entre 2015 et 2020, et sa capacité annuelle devrait atteindre 15 millions de passagers entre 2020 et 2030.

Cependant, le terminal a accueilli plus de 11,42 millions de passagers en 2019, dépassant sa capacité, selon l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV).-VNA