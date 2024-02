Manille (VNA) - Le glissement de terrain qui a eu lieu le 6 février dans un village minier du sud des Philippines a fait au moins 37 morts et des dizaines de disparus, selon un nouveau bilan dimanche 11 février.



Après plusieurs jours de pluie consécutive, un glissement de terrain s'est produit dans la soirée du 6 février à Maco, province méridionale de Davao de Oro, ensevelissant de nombreuses maisons, véhicules et des dizaines de personnes.



L'indice mondial des risques 2022 (World Risk Index-WRI) a placé les Philippines au premier rang des pays les plus à risque au monde. La nation est fréquemment frappée par de puissants typhons qui déclenchent des crues soudaines et des glissements de terrain, et secouée par des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. -VNA