Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a loué lundi 25 décembre le secteur du parquet populaire pour les résutats obtenus en 2023 dans la mise en œuvre des tâches assignées par le Parti, l’Etat et l’Assemblée nationale, demandant au secteur d’élever davantage la qualité de l’exercice du pouvoir de poursuite et du contrôle des activités judiciaires.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné lundi 25 décembre l’appréciation du Vietnam pour la coopération Mékong-Lancang (CML), affirmant la volonté de continuer de travailler avec la Chine et les pays du Mékong pour rendre la CML de plus en plus forte, efficace et durable.