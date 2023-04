Le chef de la République de Khakassie, Valentine Konovalov. Photo: VNA

Moscou (VNA) - La République de Khakassie de la Fédération de Russie s’intéresse au développement de ses relations dans le tourisme ainsi qu’à l’augmentation de ses échanges commerciaux avec les pays d'Asie du Sud-Est, dont le Vietnam, a annoncé son chef, Valentine Konovalov.Lors d'une réunion avec des journalistes étrangers, Valentine Konovalov a également mentionné d'autres secteurs à forte perspective de coopération, notamment l'industrie légère, l'alimentation, l'agriculture et la production.En outre, selon lui, la République de Khakassie dispose de plusieurs packages de projets d'investissement pour les investisseurs, en particulier étrangers.S’agissant du tourisme, Valentine Konovalov a déclaré que la République de Khakassie avait activement développé cette industrie. Au cours des cinq dernières années, ce secteur a connu une augmentation de 7,5 fois du montant des investissements dans les infrastructures pour créer des hôtels modernes, des espaces publics et améliorer les sites touristiques pour les rendre plus pratiques pour les visiteurs.Selon le chef de la République de Khakassie, les perspectives des coopérations avec le Vietnam, la Chine et d'autres pays dans ce secteur sont très bonnes, car la République de Khakassie accueille toujours les visiteurs étrangers et ses habitants aiment visiter les pays d'Asie du Sud-Est.Valentine Konovalov a indiqué qu'en 2022, plus d'un million de touristes avaient visité la République de Khakassie, ce qui était un record, mais ce n'était qu’un début.La République de Khakassie, appartenant à la Fédération de Russie, est une région agricole développée située dans le sud de la Sibérie, avec une superficie de 61.900 km2 et une population de 530.000 personnes. L'élevage représente 70% de l'agriculture. Son patrimoine culturel est le paysage naturel et l'archéologie composée de dizaines de milliers de sites archéologiques.-VNA