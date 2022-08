Visiteurs à l'espace d'exposition de photos et de présentation de produits Hanoï - Vientiane . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Un espace d'exposition de photos et de présentation de produits Hanoï - Vientiane a ouvert ses portes le 10 août à Hanoï.

Organisé par le Comité populaire de la capitale vietnamienne, l'événement est l’une des activités organisées par Hanoï pour célébrer l'Année de solidarité et d'amitié Vietnam-Laos 2022.

Sont exposés des produits typiques et spécialités des villages artisanaux des deux capitales, Hanoï et Vientiane, ainsi que des images sur des monuments célèbres des deux pays, et celles sur la coopération entre les deux nations en général et entre les deux villes en particulier. -VNA