Les 6 élèves vietnamiens participant aux Olympiades internationales de mathématiques 2023 ont tous remporté des médailles (2 d'or, 2 d'argent et 2 de bronze). Avec cet exploit, le Vietnam s'est classé 6e sur 112 pays et territoires participant aux Olympiades internationales de mathématiques 2023, a annoncé le ministère de l'Éducation et de la Formation le 11 juillet.