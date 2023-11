Lors de la cérémonie d'ouverture du Festival Kanagawa 2023. Photo: VNA

Da Nang (VNA) – Le service des Relations extérieures de la ville de Da Nang, en collaboration avec les autorités de la préfecture japonaise de Kanagawa, a organisé le 16 novembre à Da Nang le Festival Kanagawa 2023 afin de de favoriser les échanges entre les deux localités à l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon.



Environ 400 étudiants vietnamiens d’universités et d'instituts de Da Nang et de la province de Thua Thien-Hue (Centre) ainsi que des organisations et des entreprises japonaises actives dans la ville ont participé à cet événement.



Le Festival Kanagawa 2023 avait pour objectif de présenter aux étudiants vietnamiens des informations sur les études à l'étranger, les possibilités d'emploi à Kanagawa et les valeurs uniques du tourisme et de la culture du Japon.



Les points culminants de l’événement étaient un concours de présentation intitulé "Notre rêve de connexion entre le Vietnam et le Japon", un concours de recherche sur la préfecture de Kanagawa, un échange en ligne avec des étudiants japonais ainsi qu’un salon de l'emploi japonais.



Lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-président du Comité populaire municipal de Da Nang, Tran Chi Cuong, a souligné que les relations entre le Vietnam et le Japon se développaient constamment grâce à une coopération de plus en plus approfondie. Cette solide base a permis à Da Nang de promouvoir une coopération pratique, étendue et efficace avec ses partenaires japonais.



Actuellement, Da Nang entretient des relations de coopération avec environ 20 villes et préfectures japonaises dans de nombreux domaines tels que le développement urbain, la protection de l'environnement, les économies d'énergie, la coopération économique, la promotion du tourisme, l'éducation, la santé, les échanges entre des fonctionnaires, les ressources humaines, les échanges entre les deux peuples.



Yakabe Yoshinori, consul général du Japon à Da Nang, a affirmé que le Vietnam était l'un des pays qui intéressent les entreprises japonaises en tant que destination d'investissement à l'étranger.



Le Festival de Kanagawa vise à favoriser les échanges et la compréhension entre les étudiants et les jeunes vietnamiens et japonais qui cherchent des opportunités pour devenir des ressources humaines utiles pour le Japon et le Vietnam à l’avenir, a souligné Yakabe Yoshinori.



Le Japon est en tête en termes de capital d'investissement enregistré à Da Nang avec plus d'un milliard de dollars pour 222 projets, représentant 23,5% du nombre de projets et 26% des capitaux d'investissement étrangers dans la ville. La plupart des projets contribuent considérablement au développement socio-économique local.



La préfecture de Kanagawa abrite de nombreuses grandes entreprises japonaises et fait partie des six zones spéciales stratégiques nationales du Japon, notamment Sony, Canon, Toshiba, Fujifilm et Ajinomoto. -VNA