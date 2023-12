Photo: VNA



Ninh Thuan (VNA) - Dans l'après-midi du 27 décembre, dans la ville de Phan Rang-Thap Cham, le Comité populaire provincial de Ninh Thuan a organisé la cérémonie d'ouverture du «Festival gastronomique de Ninh Thuan - Bienvenue au Nouvel An 2024».



Le Festival comprend plus de 80 stands présentant la gastronomie mais aussi des spécialités de Ninh Thuan et de plusieurs autres localités du pays.



Sont également prévues d’autres activités telles qu’un défilé de moutons, des spectacles de danse du lion et du dragon ou d’arts de rue, concours gastronomiques...



Le «Festival gastronomique de Ninh Thuan - Bienvenue au Nouvel An 2024» se poursuit jusqu’au 31 décembre.-VNA