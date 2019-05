Le festival de parapente 2019 à Yen Bai. Photo: baomoi.com



Yen Bai (VNA) - Placé sous le thème "Voler à la saison des pluies", le festival de parapente 2019 s’est ouvert samedi 25 mai dans la commune de Khau Pha, district de Mu Cang Chai, province de Yen Bai (Nord).

Il s’agit de la 3e année que ce festival est organisé à Yen Bai, sur le col de Khau Pha culminant à plus de 1.200 m d'altitude, l'un des plus beaux sites de parapente du Vietnam.

Cette année, l’événement réunit plus d’une centaine de pilotes de différents pays.

Selon Mme Luong Thi Xuyen, vice-présidente du Comité populaire du district de Mu Cang Chai, le festival a lieu les 25 et 26 mai, et après, dix pilotes feront du parapente les samedis et dimanches suivants en fonction de la demande des touristes. Les voyageurs peuvent également s'inscrire pour des vols au-dessus des rizières en terrasse.

Des femmes d'ethnies minoritaires admirent parapentes. Photo: baomoi.com



A cette occasion, le district de Mu Cang Chai organisera des stands présentant des livres et produits locaux du 25 au 31 mai sur le col de Khau Pha. Des circuits touristiques sont également organisés du 18 mai jusqu’à fin juin dans les communes de Che Cu Nha, La Pan Tan, De Xu Phinh, Nam Khat, Cao Pha et le bourg de Mu Cang Chai.

Mu Cang Chai possède 500 ha de rizières en terrasses dans les communes de La Pan Tan, Che Cu Nha et De Xu Phinh, cultivées par les H'mong depuis des siècles. Ces rizières figurent parmi les 2.500 ha inscrits au patrimoine national en 2007 par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

La localité est à environ 1.000 m d'altitude, ce qui rend impossible l'adoption des méthodes de culture du riz pratiquées en plaine. Les habitants locaux cultivent le riz dans des champs en terrasses pour empêcher l'eau de couler.

Ces terrasses de Mu Cang Chai sont belles toute l'année. En mars, elles sont en eau, puis les paysans repiquent les plants de riz d'avril à mai. En mai, les collines sont couvertes de vert. Début septembre, le riz mûr donne aux pentes des montagnes une couleur jaunâtre. - VNA