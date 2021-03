Hanoï, 8 mars (VNA) – Le 2e Plénum du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) du 13e mandat s'est officiellementouverte lundi matin, 8 mars, à Hanoï.

Ouverture du 2e Plénum du CC du PCV du 13e mandat. Photo : VNA

Le secrétaire général du PCV et président Nguyen Phu Trong a présidé et prononcé le discours d'ouverture du Plénum.

Nguyen Xuan Phuc, membre du Bureau politique, Premier ministre du gouvernement, a dirigé la séance d’ouverture.

Lors du Plénum de deux jours, le CC du PCV du 13e mandat va discuter de l’agenda du 13e mandat du CC du PCV, de l'introduction du personnel de hauts dirigeants d'organes publics et d’autres questions importantes.

Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong a souligné que le Plénum se tient à un moment où tout le pays met en œuvre les tâches de développement socio-économique et de lutte contre la pandémie de COVID-19, tout en accélérant les préparatifs des élections des députés de l'Assemblée nationale (15e législature) et aux Conseils populaires à tous les niveaux pour la période 2021-2026.

Il a dit que le Bureau politique a ordonné l'amélioration et la promulgation des documents du Congrès, publiera bientôt une instruction sur l'étude et la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti, et élabore les règlements de travail et autres contenus.

De même, a-t-il ajouté, le Bureau politique a adopté ses travaux et son agenda du Secrétariat en 2021, a confié les premières tâches aux membres de ces organes, réorganisé le personnel de plusieurs agences centrales et présenté le personnel sous la gestion du niveau central qui va se présenter à l'Assemblée nationale de la 15e législature.- VNA