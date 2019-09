L' exposition photographique "Mexique-Vietnam: Le lieu où les regards se sont croisés" a ouvert ses portes le 25 septembre à Hanoï. Photo: VTV

Hanoï (VNA) - Le 25 septembre, une exposition photographique intitulée "Mexique-Vietnam: Le lieu où les regards se sont croisés" a ouvert ses portes au Musée d'ethnologie du Vietnam à Hanoï.

Il s’agit d’une activité culturelle célébrant le 209e anniversaire de la fête nationale du Mexique (15 septembre 1810).

Jusqu’au 25 octobre, l'exposition présente 72 œuvres de 6 photographes mexicains et vietnamiens, offrant au public l'occasion de découvrir la beauté des paysages et des gens, ainsi que les relations étroites et amicales entre les deux pays. -VNA