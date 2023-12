La Semaine de la culture cambodgienne au Vietnam 2023 avec une riche palette d’activités s’est ouverte dimanche soir 3 décembre dans la province de Soc Trang (Sud). Photo: VNA La Semaine de la culture cambodgienne au Vietnam 2023 avec une riche palette d’activités s’est ouverte dimanche soir 3 décembre dans la province de Soc Trang (Sud). Photo: VNA

Soc Trang (VNA) – La Semaine de la culture cambodgienne au Vietnam 2023 avec une riche palette d’activités s’est ouverte dimanche soir 3 décembre dans la province de Soc Trang (Sud).

Cet événement est organisé dans les provinces de Soc Trang et de Dong Thap (delta du Mékong) par le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et le ministère cambodgien de la Culture et des Beaux-Arts.

S'adressant à la cérémonie d'ouverture, le secrétaire d'État du ministère cambodgien de la Culture et des Beaux-Arts, Net Phoumary, a déclaré que la Semaine dconstituait une étape importante lors de la première année de mise en œuvre du plan de coopération sur la culture et l'art entre les deux pays pour la période 2023 - 2027.

Cet événement permet au public vietnamien de mieux comprendre le pays et le peuple cambodgiens et de renforcer la solidarité entre les deux peuples, portant ainsi la coopération Vietnam-Cambodge aux nouveaux sommets.

La Semaine de la culture cambodgienne au Vietnam 2023 présente des spectacles d'art folklorique et contemporain cambodgiens tels que la danse Apsara, la danse Chan Chor...

Selon le vice-ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hoang Dao Cuong, cet événement fait partie dans le cadre d'une série d'événements d'échanges culturels dans la zone frontalière Vietnam-Cambodge, créant ainsi des conditions aux habitants des deux zones frontalières de s’échanger et de découvrir leur caractéristiques culturelles uniques, contribuant à protéger la frontière commune Vietnam-Cambodge, ainsi à la solidarité et à la coopération intégrale entre les deux peuples. -VNA