Les chefs de délégations et le secrétaire général de l'ASEAN à la réunion restreinte. Photo: VNA



Vientiane (VNA) - Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son a participé à la réunion restreinte des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM Retreat) qui a débuté le 29 janvier dans la ville de Luang Prabang, au Laos.

Au cours de la conférence, les ministres discuteront et se mettront d'accord sur les orientations et les priorités de l'ASEAN pour l'année en cours, sous le thème "ASEAN : Renforcer la connectivité et la résilience", ainsi que sur les orientations pour la mise en œuvre des résultats du 43e Sommet de l'ASEAN et des réunion connexes.

Les ministres se focaliseront sur les principales questions de préoccupation de l'ASEAN dans le processus de construction de la Communauté, les relations extérieures ainsi que la situation internationale et régionale, dans un esprit de solidarité, d'amitié et de coopération, en cherchant des mesures appropriés. Cette approche permettra de définir plus clairement les étapes stratégiques à venir, positionnant ainsi l'ASEAN comme un acteur central des processus de paix, de coopération et de développement durable dans la région. -VNA