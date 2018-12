Lam Dong (VNA) - Dà Lat est surnommée la "ville aux milliers de fleurs" ou la "ville de l’amour" en raison de sa beauté poétique et romantique. À la fin de l’année, c’est la haute saison touristique avec des milliers de visiteurs qui viennent passer des vacances de Noël et du Nouvel An.

Dà Lat offre un large choix de beaux sites. Photo: Saigontourist/CVN



En 1893, le médecin français Alexandre Yersin découvrit le plateau de Lang Biang (hauts plateaux du Centre), à une altitude de 1.500 m. Depuis, malgré de nombreux hauts et bas, ce lieu a toujours été une destination touristique de choix pour les touristes nationaux comme internationaux. Sa température moyenne annuelle est d’environ 18°C, d’où son autre surnom de "ville de l’éternel printemps".



Une destination romantique



Qui dit Dà Lat, dit pinèdes, brouillard, rivières, cascades (de Cam Ly, Datanla, Pongour, Dambri…), lacs (de Xuân Huong, Da Thiên, Than Tho, Tuyên Lâm)... Dà Lat est la seule ville du Vietnam dotée de vastes pinèdes. Des pins de 30 à 40 m qui créent des paysages aussi poétiques que charmants, et sous lesquels se nichent de jolies villas coloniales françaises.



Dà Lat est reliée à Hô Chi Minh-Ville et Nha Trang (Centre) par voies terrestre et aérienne, offrant aux visiteurs un accès aisé. L’aéroport de Liên Khuong est connecté à un certain nombre de lignes internationales.



Hôtel 4 étoiles Saigon - Dà Lat

Hôtel Saigon - Dà Lat. Photo: Saigontourist/CVN



Cet hôtel du voyagiste Saigontourist, situé dans le centre-ville, avec 160 chambres luxueuses, dotées de climatisation et d’équipements modernes, est considéré comme le plus beau de Dà Lat.



Son offre de restauration est très variée pour répondre à la demande des clients. Le restaurant Orchid, au rez-de-chaussée, spacieux et aéré, peut accueillir 350 personnes. Il sert petit-déjeuner, déjeuner et dîner, des plats européens et asiatiques, et convient aux mariages, anniversaires, conférences...



Le restaurant Tulip, au 6e étage, capable d’accueillir 150 personnes, est spécialisé dans les plats européens. Le restaurant Moulin Rouge peut accueillir 300 personnes et servir de salle de conférence, avec des menus asiatiques et européens, pour les fêtes, mariages ou anniversaires.



Les clients peuvent également se détendre grâce aux services de karaoké et de billard. La salle à manger Mimosa & Lily, située au rez-de-chaussée, convient aux groupes privés ou aux réceptions de clients importants; elle peut accueillir de 15 à 20 personnes. Le Camellia Bar & Café, au rez-de-chaussée, sert des collations légères, du café, des vins et cocktails...



La piscine au rez-de-chaussée dispose d’un système d’eau chaude adapté à cette ville froide. En outre, l’espace autour de la piscine est adapté aux banquets, buffets, grillades... La salle de sport est équipée d’équipements de fitness modernes.



Les services de conférence et séminaires constituent un point fort de l’hôtel. Les salles de conférence sont équipées de climatisation, d’un système d’insonorisation, d’un local technique, d’une scène, d’un système de sonorisation et autres équipements performants.



L’hôtel dispose de cars de 40 places et organise des visites à la demande. Il propose également d’autres services, notamment garde d’enfants. De nombreux programmes promotionnels sont régulièrement lancés. -CVN/VNA