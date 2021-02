Le secrétaire général du PCV et président vietnamien Nguyen Phu Trong (debout) préside la conférence de presse pour annoncer les résultats du 13e Congrès du Parti. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La lutte anti-corruption est un combat à long terme, ardu et drastique, a déclaré le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Nguyen Phu Trong, lors d'une conférence de presse pour annoncer les résultats du 13e Congrès du Parti, tenue le 1er février au matin au Centre national des conférences à Hanoï.

La campagne de lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs a débuté en 2013, avec la création du Comité national de pilotage de la prévention et du contrôle de la corruption, a-t-il rappelé, ajoutant que depuis 2013, plusieurs membres du Comité central du PCV et des membres du Bureau politique avaient été condamnés à des peines de prison, et des millions de dollars avaient été récupérés.

«J'affirme que ce combat ne s'arrêtera pas et il n'y a pas de +zone interdite+", a souligné le secrétaire général et président vietnamien, Nguyen Phu Trong.

Pour les temps à venir, il a souligné: « Les tâches à venir sont encore importantes, nombreuses, lourdes, difficiles, avec de nombreux risques, ainsi que de nombreux développements complexes imprévisibles. Je ferai de mon mieux! ».-VNA