Photo d'illustration: nongnghiep.vn

Hanoï (VNA) - Les exportations de riz au cours des 6 derniers mois de l'année sont prometteuses. Cependant, afin de saisir les opportunités du marché, l'industrie du riz a besoin de plus de soutien pour continuer à se développer.

Il y a de nombreuses difficultés

La production de riz pour les exportations provient principalement des localités du delta du Mékong, et celles d’autres régions sont principalement destinées à la consommation intérieure. Selon le Département de la qualité, de la transformation et du développement des marchés du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, la quantité totale de riz destiné à l'exportation du delta du Mékong en 2023 est estimée à environ 6,6 millions de tonnes ( 4,1 millions de tonnes pour le premier semestre et 2,5 millions de tonnes pour le second).

Actuellement, les exportations de riz sont favorables, surtout en fin d'année car les grands marchés comme la Chine, les Philippines, la Malaisie... achètent encore fortement. Cela fera augmenter les prix du riz dans d'autres pays. On peut ainsi voir que pas beaucoup de places pour augmenter la production de riz destinée à l'exportation. L'amélioration de la chaîne de valeur du riz, l'augmentation de la transformation en riz à valeurs multiples sont les conditions indispensables pour augmenter le chiffre d'affaires à l'exportation.

Selon un représentant du groupe Loc Troi, pour que le riz vietnamiens ait une valeur plus élevée, il faut prêter attention à quatre éléments : semences, culture, transformation et exportation. Le riz vietnamien a également perdu beaucoup de valeur ajoutée. Des pays ont une forte demande en transformation, mais les entreprises vietnamiennes n'ont pas assez de capital à investir dans ce processus. De plus, la traçabilité n'est pas encore faite, donc le prix du riz n'est pas élevé.

Une autre question : la marque. Le riz Loc Troi avec une marque de détail sur le marché de l'UE coûte jusqu'à 4.000 dollars/tonne, tandis que les exportations normales de riz ne sont que d'environ 800 à 900 dollars/tonne.

En outre, les entreprises vietnamiennes manquent encore d'informations sur le marché.

Emballage de riz pour l'exportation de la sarl Vinh Phat dans la ville de Long Xuyen (An Giang).Photo : VNA



Truong Sy Ba, président du conseil d'administration du groupe Tan Long, a estimé que le delta du Mékong fesait face toujours au problème logistique. La logistique est importante pour réduire les pertes après récolte.

Les entreprises de l'industrie du riz sont également confrontées à des difficultés en raison d’une pénurie de capital. Comme l'a partagé un représentant du groupe Loc Troi, pour obtenir un prêt, il faut avoir une garantie, mais les entreprises ont seulement des capitaux tandis que leurs actifs sont très limités.

Production verte associée au marché

Actuellement, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural accélère le projet "Développer durablement un million d'hectares dans la riziculture de haute qualité en association avec la croissance verte dans le delta du Mékong". Selon Le Thanh Tung, chef adjoint du Département de la production végétale, le Vietnam sera le premier pays au monde à produire du riz en association avec la croissance verte.

Le secteur de l’agriculture projette de mettre en oeuvre ce projet à partir de la récolte hiver-printemps 2022-2023. La Banque mondiale est prête à accorder des crédits pour répondre aux besoins en infrastructures et en techniques agricoles.

Truong Sy Ba a estimé que l'objectif du projet est d'améliorer la compétitivité des exportations de riz du Vietnam. La concurrence est la différence pour gagner des parts de marché sur le marché international. "Le projet est extrêmement important, il permettra d'améliorer la productivité et la qualité du riz avec le prix le plus compétitif", a-t-il estimé. - VNA