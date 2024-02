Le Vietnam doit travailler plus dur pour réaliser une percée dans le développement de la main d’oeuvre au service de la croissance de l' industrie des semi-conducteurs . Photo : VNA

Hanoï, 22 février (VNA) - Alors que le Vietnam appelle à investir dans l'industrie des semi-conducteurs, les experts estiment que le pays devrait travailler plus dur pour réaliser une percée dans le développement de la main d’oeuvre au service de la croissance de l'industrie.Les données du portail national de la science et de la technologie ont montré qu'à la fin de 2023, le Vietnam comptait plus de 5 500 ingénieurs concepteurs de puces. Parallèlement, le pays a besoin de 5 000 à 10 000 ingénieurs chaque année, mais sa capacité d'offre de ressources humaines n'est que de moins de 20 %.Les produits semi-conducteurs ont été définis par le gouvernement comme l’un des neuf produits nationaux dans le cadre des efforts déployés par le pays pour s’engager activement dans la quatrième Révolution industrielle.Avec une augmentation récente des investissements dans l’industrie des semi-conducteurs, le Vietnam peut devenir un partenaire de nombreux grands pays dans ce domaine.Un rapport de Technavio prédit que le marché vietnamien des semi-conducteurs pourrait croître d'environ 6,5 % chaque année au cours de la période 2021-2025. Cependant, la pénurie de ressources humaines constitue le plus grand défi du secteur.Selon le ministère de l'Éducation et de la Formation, le Vietnam compte actuellement 35 établissements de formation supérieure capables de proposer des programmes de formation dans le domaine des semi-conducteurs, mais le nombre d'établissements expérimentés est faible.Le vice-ministre du ministère de l'Éducation et de la Formation, Hoang Minh Son, a déclaré que la pénurie de ressources humaines était l'un des principaux facteurs qui font hésiter les investisseurs à investir leur argent au Vietnam.Il a souligné qu'avec le soutien de l'État, les établissements de formation devraient coopérer activement avec les entreprises et les investisseurs dans la formation des ressources humaines, développer le marché du travail et attirer davantage d'investissements.Son a déclaré que le ministère de l'Éducation et de la Formation élaborait un plan d'action pour augmenter rapidement la qualité et la quantité des ressources humaines dans le domaine des semi-conducteurs, en particulier les ingénieurs de conception de circuits intégrés.La tâche la plus importante est de promouvoir la capacité des établissements de formation, en particulier la qualité des enseignants et du système d'infrastructures, a-t-il indiqué.Il a également souligné la nécessité d'attirer les étudiants dans le secteur des semi-conducteurs et de conclure des accords de coopération entre les établissements de formation supérieure et les entreprises et localités du secteur. - VNA