Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le Bureau du gouvernement a publié le 24 janvier une annonce concernant les conclusions du vice-Premier ministre Tran Hong Ha lors de la réunion périodique du Comité national pour les enfants en 2023.



En 2023, les ministères et secteurs membres du Comité national pour les enfants et les localités ont déployé des efforts pour perfectionner la mise en œuvre des politiques, des lois, des programmes, des projets et des plans d'action sur les enfants afin de résoudre rapidement les problèmes liés aux enfants et de mieux garantir leurs droits.



Les soins, l'éducation et la protection des enfants constituent une tâche politique clé pour l'avenir du pays. Pour résoudre les problèmes auxquels est confronté le travail concernant les enfants, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a demandé aux organes de tous les niveaux et dans tous les secteurs d'agir de manière drastique et efficace, créant de changements qualitatifs en 2024 et dans les années à venir.



Les ministères et secteurs membres du Comité national doivent poursuivre la mise en œuvre des programmes, plans d'action et projets approuvés par les autorités compétentes, afin d'assurer le développement intégral des enfants et de leur fournir un environnement sécuritaire, sain et convivial. -VNA