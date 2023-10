Séance de travail entre la délégation de Nam Dinh et le Mouvement des entreprises de France . Photo: VNA

Paris (VNA) - Dans le cadre de son voyage d’affaires en France, une délégation de la province septentrionale de Nam Dinh, conduite par le secrétaire du Comité provincial du Parti, Pham Gia Tuc, a eu le 27 octobre une séance de travail avec le Mouvement des entreprises de France (MEDEF).



Lors de l’événement, Pham Gia Tuc a déclaré que de nombreuses entreprises étrangères et françaises sont venues investir à Nam Dinh ces dernières années, notamment de grands partenaires tels que le groupe Quanta et le groupe Toray.



Nam Dinh s'intéresse toujours et soutient la résolution rapide des procédures d'investissement pour les entreprises étrangères à travers le mécanisme de guichet unique. De plus, les investisseurs bénéficient également de politiques préférentielles lorsqu'ils remplissent toutes les conditions prescrites par la loi vietnamienne, a-t-il affirmé.



Le vice-président permanent du Comité populaire provincial de Nam Dinh, Tran Anh Dung, a présenté le potentiel et les atouts de la province, ainsi que les opportunités d'investissement dans de nombreux domaines différents qui ont attiré l'attention des investisseurs français. Nam Dinh dispose d'abondantes ressources humaines dotées de bonnes qualifications professionnelles pour répondre aux attentes des investisseurs, a-t-il dit.



Ces derniers temps, la province de Nam Dinh a délivré une licence d'investissement au groupe Quanta dans un projet de 120 millions de dollars pour produire des ordinateurs, ainsi qu'au groupe Toray dans un projet de 203 millions de dollars pour produire du tissu.



François Corbin, président du conseil d'entreprises France-Vietnam de MEDEF, a déclaré que le MEDEF entretient des relations de longue date avec le Vietnam et que de nombreux domaines de coopération entre les deux parties seront promus et développés. Ces derniers temps, le MEDEF a régulièrement envoyé des délégations d'entreprises françaises au Vietnam et multipliera également ces activités à l'avenir.



Selon lui, la séance de travail avec la délégation des dirigeants de la province de Nam Dinh a présenté aux entreprises françaises de nouveaux domaines et de nouveaux attraits de la province vietnamienne, ouvrant ainsi des opportunités de coopération et d'investissement entre les deux parties.



Présent à la séance de travail, l'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang, a souligné le grand potentiel de coopération économique, commerciale et d'investissement entre la France et le Vietnam, et en particulier avec la province de Nam Dinh.



L'ambassadeur a hautement apprécié l'annonce de Corbin selon laquelle le MEDEF prévoit d'amener de grandes entreprises françaises au Vietnam au début de l'année prochaine pour explorer le marché et saisir le potentiel de coopération et d'opportunités d'investissement.



L'ambassadeur a proposé que le MEDEF amène des délégations d'affaires françaises non seulement dans les deux principales villes du Vietnam, Hanoï et Hô Chi Minh, mais également dans d'autres localités vietnamiennes, dont la province de Nam Dinh.



À cette occasion, la délégation de la province de Nam Dinh a visité et travaillé avec l'ambassade du Vietnam en France. -VNA