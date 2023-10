Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Nam Dinh, Pham Gia Tuc (droite) reçoit l’ambassadeur singapourien auVietnam, Jaya Ratnam. Photo : VNA Nam Dinh (VNA) – Une mission de l'ambassade de Singapour au Vietnam dirigée par l’ambassadeur Jaya Ratnam a eu le 10 octobre une séance de travail avec les autorités de la province de Nam Dinh (Nord) pour sonder les opportunités de coopération et d'investissement dans cette localité.



Lors de la session de travail, le secrétaire du Comité provincial du Parti de Nam Dinh, Pham Gia Tuc, a informé que ces dernières années, de nombreuses entreprises singapouriennes étaient venues explorer les opportunités d'investissement dans la province. En particulier, en 2023, la province a signé un accord avec la Companie Sunrise Material pour développer un projet de production de films polymères d'un investissement total de 100 millions de dollars.

Auparavant, cette localité avait également autorisé la société par actions de développement urbain et des zones industrielles (ZI) Vietnam-Singapour (VSIP JSC) à mener des études pour construire la ZI Hai Long dans le district côtier de Giao Thuy, sur environ 1.100 hectares.



Il a espéré que l'ambassadeur de Singapour au Vietnam servira de passerelle pour aider Nam Dinh à construire avec succès la ZI Hai Long. De même, il a proposé que Singapour aide cette localité à former et à améliorer le niveau de ses ressources humaines, en particulier au service des objectifs de développement socio-économique locaux.



De son côté, l'ambassade de Singapour au Vietnam, Jaya Ratnam, a estimé que de nombreux projets de transport importants reliant les ports maritimes, les autoroutes et les aéroports en cours de réalisation constitueraient de bonnes conditions pour attirer les investisseurs à Nam Dinh. Selon lui, prochainement, une Fédération des entreprises de Singapour réunissant plus de 100 entreprises se rendront à Nam Dinh pour y sonder les opportunités d'investissement.



A cette occasion, l'ambassadeur de Singapour au Vietnam a proposé que Nam Dinh envoie prochainement une délégation des hommes d'affaires, des fonctionnaires travaillant dans les départements et directions de la province, des étudiants... à Singapour pour suivre des formations dans les domaines de la santé, de l'environnement et du développement des ressources humaines.



Enfin, l'ambassadeur de Singapour au Vietnam souhaite que la province investisse davantage dans le développement de ses infrastructures touristiques, de ses lieux de divertissement... pour devenir une destination de prédilection des touristes, singapouriens entre autres. –VNA