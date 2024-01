Tokyo (VNA) - L'ambassade du Vietnam au Japon a tenu le 6 janvier une réunion en ligne avec des associations vietnamiennes pour discuter des mesures de soutien aux Vietnamiens touchés par le récent séisme.L' ambassade ur Pham Quang Hieu a déclaré que le séisme survenu le 1er janvier avait causé de graves dégâts dans la préfecture d'Ishikawa, laissant les habitants de cette région dans une situation difficile.Selon lui, le travail de soutien doit être mis en œuvre de manière rapide, transparente et à long terme. Ces deux et trois prochains jours, il faut se concentrer sur la fourniture de nourriture, d'eau et d'abris.La communauté vietnamienne est prête à soutenir tous ceux qui en ont besoin, quelle que soit leur nationalité, a souligné l'ambassadeur. Il a proposé de créer un groupe de soutien sur le site du séisme composé de volontaires vietnamiens Nguyen Hong Son, président de l'Union des association s vietnamiennes au Japon , a déclaré que la préfecture d'Ishikawa comptait plus de 5.000 Vietnamiens, dont environ 600 travaillant dans des entreprises de la péninsule de Noto, la zone la plus gravement touchée. Il n'y a actuellement aucune information concernant des pertes en vies humaines au sein de la communauté vietnamienne.L'Association des Vietnamiens dans la préfecture de Saitama s'est déclarée prête à mettre en œuvre un programme de soutien d'environ 2 millions de yens (plus de 13.800 dollars) pour la reconstruction et l'achat de fours à micro-ondes et de réfrigérateurs afin de remplacer ceux endommagés par le séisme.Selon Phan Tien Hoang, premier secrétaire, chargé de la gestion des travailleurs, de l'ambassade du Vietnam au Japon, dans de nombreuses régions, les travailleurs vietnamiens ont reçu un soutien opportun de la part des autorités locales et des associations vietnamiennes.-VNA