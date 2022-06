Photo d'illustration: VNA



Can Tho (VNA) - Le vice-président permanent du Comité populaire de la ville de Can Tho, Duong Tan Hien, a eu mercredi à Can Tho une séance de travail avec la délégation de l'École Fulbright en politique publique et de gestion de l’Université Fulbright Vietnam sur la mise en œuvre du projet de gestion des ressources naturelles dans le delta du Mékong.

Financé par Dragon Capital et Galaxy Studio, le projet est déployé dans le delta du Mékong, dont Can Tho est la région centrale. Le projet vise à identifier les défis environnementaux les plus graves auxquels la région est confrontée, à analyser et à développer des solutions basées sur des preuves scientifiques solides. Des dialogues seront également tenues entre les décideurs politiques, les scientifiques, les entreprises, les habitants et les parties prenantes, a précisé le docteur Vu Thanh Tu Anh, directeur du projet.

Ainsi, les cinq priorités clés du projet comprennent la transformation de l'agriculture, l’énergie, la gestion des risques (changement climatique, ressources en eau, catastrophes naturelles...), la préservation de l'écologie du delta du Mékong, et les liaisons régionales dans le delta du Mékong.

L’Université Fulbright Vietnam accélérera les activités de recherche sur les politiques régionales liées à l'environnement, l'enseignement sur les politiques publiques et les liens entre les localités et les politiques du ressort central.

S'exprimant lors de la réunion, le vice-président permanent du Comité populaire municipal a souligné que Can Tho créerait les meilleures conditions pour que l'Université Fulbright Vietnam puisse mettre en œuvre efficacement le projet, de la recherche à l'élaboration de programmes d'action. –VNA