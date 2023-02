Nghiêm Minh Thu (debout) dans les années 1990. Photo : VOV

Hanoï (VNA) - Créée en 1945, notre radio la Voix du Vietnam (VOV) a couvert les plus grands événements liés au destin du pays. Les Accords de Paris sur la fin de la guerre au Vietnam de 1973 comptent parmi les documents importants que la VOV avait diffusés sur ses ondes. Rédactrice et présentatrice francophone de la VOV, Nghiêm Minh Thu a participé à cette émission historique.

Dotée d’une voix veloutée et d’une prononciation parfaite, madame Minh Thu fait partie de la ‘génération d’or’ de VOV Internationale (VOV5), qui transmettait la Voix du Vietnam auprès des auditeurs dans le monde.

«Quand j’étais encore sur les bancs de l’école, j’animais quelques événements artistiques. Désireuse de devenir animatrice professionnelle, tous les jours, je m’entraînais avec un enregistreur afin de perfectionner mon débit et ma prononciation», raconte-t-elle.

Née en 1943, Minh Thu fait ses études dans deux célèbres écoles françaises à Hanoï: Notre-Dame du Rosaire et Albert Sarraut. En 1969, alors âgée de 26 ans, elle postule auprès de VOV Internationale, qui recherchait alors des remplaçants pour deux présentatrices envoyées pour une autre mission.

«Après avoir adhéré à la VOV, je devais m’entraîner de manière intensive pour pouvoir remplacer les deux animatrices envoyées pour une autre mission. J’ai rapidement été autorisée à présenter le journal et le commentaire du jour. Ce travail était passionnant et me donnait envie de progresser. J’écoutais régulièrement les archives sonores des collègues afin de devenir plus naturelle devant le micro», fait-elle savoir.

Nghiêm Minh Thu (deuxième, droite) et l'équipe francophone de la VOV en 1998. Photo : VOV

À l’hiver 1972, au plus fort des bombardements américains contre le nord vietnamien, si la plupart du personnel de la VOV avait été transféré dans les régions sûres du pays, Minh Thu et certains collègues sont, quant à eux, restés à Hanoï.

«Parmi les personnes restées à Hanoï, il y avait deux collègues du service français et moi-même. C’était une période particulière. À chaque fois que le signal d’alerte était tiré, tout le monde affluait vers les abris anti-bombes. Mais à l’image des militaires, les présentateurs de la VOV devaient se tenir en pole position, c’est-à-dire dans les studios. Sur fonds d’alarme, on continuait de présenter les journaux et faisait tout notre possible pour garantir la continuité des émissions», se souvient-elle.

Pendant ces violents bombardements, les stations d’émission de la VOV à Mê Tri et à Bach Mai ont été grièvement endommagées. En attendant les réparations, une délégation de 100 membres de la VOV, dont Minh Thu, a été envoyée à Kunming, en Chine, accompagné de son fils, alors âgé de quatre ans, pour produire des émissions de l’étranger.

La signature des Accords de Paris sur la fin de la guerre au Vietnam a officiellement pris place le 27 janvier 1973. Cette nuit-là, l’intégralité du texte a été diffusée sur les ondes de la VOV à partir de Kunming.

«La nuit du 27 janvier, on nous a réveillées pour présenter le contenu des Accords de Paris. Cette mission importante a été confiée à ma collègue Thi et moi. Et nous l’avons accomplie en beauté. J’en étais très fière. Cette nuit-là, personne n’arrivait à dormir. Tout le monde se faisait des accolades, les larmes aux yeux. On était heureux parce que la guerre était finie et la paix allait enfin être rétablie», partage-t-elle.

C’est au travers de la voix de Minh Thu, et d’autres présentateurs de VOV Internationale, que les messages de paix ont été diffusés au Vietnam et à travers le monde.

Nghiêm Minh Thu aujourd’hui. Photo : VOV

En 1998, Nghiêm Minh Thu prend sa retraite mais continue de collaborer avec la VOV jusqu’en l’an 2000. Mais aujourd’hui encore, sa passion pour le métier et pour la radio reste intacte. Tous les jours, elle allume sa radio pour suivre nos émissions et se souvenir de ses belles années.-VOV/VNA