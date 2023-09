Photo: Shutterstock Shutterstock Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a envoyé le 21 septembre un message de félicitations à son homologue japonais Kishida Fumio à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales.

Dans son message, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que ces cinq dernières décennies, les relations de coopération et d'amitié entre le Vietnam et le Japon s'étaient développées de manière dynamique et intégrale, avec des réalisations significatives. Les deux pays sont devenus des partenaires très importants l'un pour l'autre, partageant de nombreux intérêts stratégiques et se soutenant efficacement dans le processus de construction et de développement nationaux.

Le prince héritier japonais Akishino a pris la parole lors de la cérémonie de célébration des 50 ans de l'établissement des relations Vietnam -Japon. Photo de : TTXVN

Le chef du gouvernement a souhaité que les deux parties continuent à entretenir leurs relations dans un esprit de sincérité, de confiance et d'efficacité, élevant les relations bilatérales vers de nouveaux sommets avec un nouveau cadre, répondant aux exigences et apportant des avantages concrets aux peuples des deux pays ainsi que des contributions positives à la paix, à la stabilité, à la prospérité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

A cette occasion, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a également adressé un message de félicitations à son homologue japonais Kamikawa Yoko.-VNA