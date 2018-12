La consule générale de Thaïlande, Ureerat Ratanaprukse, et le vice-président du Comité populaire municipal, Huynh Cach Mang, lors du meeting le 4 novembre à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – En 2019, la Thaïlande, en qualité de président de l’ASEAN, continuera de promouvoir son partenariat durable avec le Vietnam dans tous les domaines pour le développement des deux nations et pour accélérer leur intégration à l’économie régionale et mondiale.



C’est ce qu’a affirmé Ureerat Ratanaprukse, consule générale de Thaïlande à Ho Chi Minh-Ville, lors du meeting organisé mardi 4 novembre en l’honneur du 91e anniversaire de la Fête nationale de Thaïlande (5 décembre) et de l’anniversaire de la naissance du feu roi de Thaïlande Bhumibol Adulyadej (1927-2013).



La consule générale thaïlandaise s’est déclarée réjouie des avancées des liens économiques et politiques des deux pays, dont témoignent les visites régulières de hauts dirigeants ainsi que l’augmentation des échanges commerciaux bilatéraux et des investissements réciproques.



Elle a tenu en haute estime le rôle de Ho Chi Minh-Ville dans le renforcement des relations bilatérales, avant de demander aux autorités municipales de continuer à soutenir le consulat général de Thaïlande pour qu’il joue bien son rôle de passerelle entre la Thaïlande, Ho Chi Minh-Ville et d’autres localités méridionales vietnamiennes, contribuant à la promotion de l’amitié traditionnelle entre les deux pays.



Le vice-président du Comité populaire municipal, Huynh Cach Mang, a estimé que les échanges de délégations de haut niveau entre le Vietnam et la Thaïlande ces derniers temps avaient contribué à l’intensification de la coopération bilatérale dans l’économie, le commerce, la culture, le tourisme, l’éducation et la formation.



Le développement vigoureux des relations des deux pays a favorisé la coopération entre Ho Chi Minh-Ville et la Thaïlande, notamment dans l'investissement, l’économie, le commerce et le tourisme, a-t-il souligné.



Selon lui, avec 195 projets d’un capital total de 358 millions de dollars, la Thaïlande se classe actuellement au 12e rang parmi les 100 pays et territoires investissant à Ho Chi Minh-Ville. Au cours des dix premiers mois de 2018, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint près de 2,6 milliards de dollars, soit une hausse de 8,5% en glissement annuel. La ville vietnamienne a accueilli entre janvier et août près de 130.000 touristes thaïlandais. -VNA