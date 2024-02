Hanoï (VNA) - L'Université nationale du Vietnam, à Hanoï, s’est hissée à la 649e place dans le classement Webometrics des universités mondiales 2024, se classant ainsi à la 11e position en Asie du Sud-Est et à la 140e en Asie.En termes de "Visibilité" (Visibility), elle a fait son entrée dans le top 500, à la 495e place.D'autres établissements vietnamiens présents dans la liste incluent l'Université Tôn Duc Thang, l'Université Duy Tân, l'Université Nguyên Tât Thành, l'Université des sciences et technologies de Hanoï, l'Université des technologies de Hô Chi Minh-Ville, l'Université d'économie de Hô Chi Minh-Ville, l'Université de Dà Nang, l'Université de Cân Tho et l'Université industrielle de Hô Chi Minh-Ville.Le classement Webometrics , publié deux fois par an depuis 2004, couvre plus de 31.000 établissements d'enseignement supérieur dans le monde. Il évalue la capacité et l'impact de la digitalisation ainsi que les ressources académiques des établissements d'enseignement supérieur en se basant sur des indicateurs tels que le volume du contenu du site Web (visibilité), l'étendue du système de site Web (ouverture) et l'impact de l'information en ligne (excellence).Dans cette édition, Webometrics a conservé la méthode de classement de janvier 2021, avec une importance plus élevée accordée aux indicateurs de visibilité (50%), d'excellence (40%) et de transparence (10%). - VNA