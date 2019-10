L’ambassadeur du Vietnam en Russie, Ngo Duc Manh (gauche) remet l’Ordre de l’amitié à Alexander Gorbunov, directeur de l'Université d'État de Pyatigorsk. Photo: VNA



Moscou (VNA) – L’Université d'État de Pyatigorsk de la Russie s’est vue décerner l’Ordre de l’amitié en récompense de ses contributions à la formation de cadres vietnamiens depuis 1968.

Le 11 octobre dans la ville de Pyatigorsk, l’ambassadeur du Vietnam en Russie, Ngo Duc Manh a remis l’Ordre de l’amitié au représentant de l’université russe lors de la cérémonie célébrant le 80e anniversaire de sa fondation.

Le diplomate vietnamien s’est déclaré convaincu que l’Université d'État de Pyatigorsk continuerait d’obtenir des réalisations plus importantes et que l’amitié Vietnam-Russie se développerait de plus en plus.

Le même jour, la délégation de l’ambassade du Vietnam a eu une séance de travail avec Alexander Boiko, gouverneur adjoint de la province de Stavropol, qui a exprimé le souhait de promouvoir la coopération entre les deux pays, notamment dans l’économie, le commerce et l’éducation.

L’ambassadeur Ngo Duc Manh a demandé aux autorités provinciales de créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne de Pyatigorsl. Il a également rencontré des représentants de celle-ci. -VNA