Vientiane, 4 janvier (VNA) - Luang Prabang, site du patrimoine mondial de l'UNESCO, dans le Nord du Laos, a été classé parmi les 50 destinations touristiques mondiales pour 2024 par Indian Times Travel.

Il s’agit d’un bon début pour le programme de promotion du tourisme ‘’Visit Laos Year ‘’ du gouvernement lao, visant à attirer davantage de touristes étrangers dans le pays afin d’atteindre l’objectif fixé d’accueillir au moins 4,6 millions d’arrivées nationales et étrangères en 2024.

Luang Prabang tranquille (Photo: Getty Images)

Classée à la 11ème place, Luang Prabang, qui abrite des temples bouddhistes, des marchés animés et le pittoresque fleuve du Mékong, est véritablement un paradis pour une évasion décontractée. La localité est également recommandée pour ses efforts de conservation menés par la communauté, son travail révolutionnaire en matière d'écotourisme ainsi que pour la durabilité et les voyages inclusifs.

L'année dernière, Luang Prabang a reçu 12 Prix de voyage dans le cadre du programme des normes touristiques de l'ASEAN. C'est l'une des provinces les plus connues du Laos et une attraction touristique de premier plan en raison de son emplacement au bord de la rivière, de ses vieux temples, de ses rues et ruelles pittoresques, de ses festivals traditionnels et de la beauté de ses paysages.

La vieille ville a été classée au patrimoine mondial en 1995 par l'UNESCO, qui a estimé que son architecture était culturellement significative et méritait d'être protégée par les Nations Unies. Les autres destinations figurant sur la liste de Travel Times incluent la ville antique de Hoi An, la baie d'Ha Long et Sa Pa (Vietnam), le parc national de Jasper (Canada), Portofino (Italie), Fès (Maroc) et Kyoto (Japon).- VNA