Phnom Penh (VNA) - Metfone, du Groupe de l’industrie militaire et des télécommunications Viettel (Viettel), a célébré ses 15 ans d’activité au Cambodge lors d’une cérémonie tenue lundi 19 février à Phnom Penh.

Les délégués procèdent à la cérémonie de lancement de l’application 360 TV pour le marché cambodgien. Photo : VNA

S’exprimant lors de l’événement, le président de Viettel, Tao Duc Thang, a déclaré que le groupe avait investi et transféré des technologies de télécommunications de pointe au Cambodge, contribuant ainsi à générer des avantages sociaux dans le pays au cours des 15 dernières années.



Metfone et Viettel dans leur ensemble ont été des pionniers dans la transformation numérique du Cambodge ces dernières années, a-t-il souligné, ajoutant que Metfone a développé des technologies avancées de la 4e révolution industrielle pour fournir au Cambodge des plates-formes, des solutions et des services numériques, contribuant ainsi à la prospérité et à la durabilité du royaume.



À ce jour, l’entreprise a signé des accords de coopération avec la plupart des ministères cambodgiens pour promouvoir la transformation numérique dans le pays, a-t-il souligné.



Le directeur général de Metfone, Cao Manh Duc, a déclaré que Metfone, qui a gagné la confiance des Cambodgiens au cours des dernières années, a servi de pont pour promouvoir l’amitié et la solidarité entre les deux pays et les deux peuples.



Metfone accompagnera le gouvernement et les entreprises cambodgiens pour développer le pays dans les temps à venir, a-t-il ajouté.



Le vice-Premier ministre cambodgien et ministre de la Défense, Tea Seiha, a salué l’activité de l’entreprise au cours des 15 dernières années, espérant que Metfone continuera à soutenir la stratégie du pentagone du gouvernement cambodgien - phase 1 sur le développement de l’économie et de la société numériques.



Les succès et le développement continu de Metfone sont un symbole de la coopération amicale entre le Vietnam et le Cambodge, a-t-il conclu. – VNA