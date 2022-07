Photo: VNA

Long An (VNA) - Une cérémonie de réception et d'inhumation des restes de 42 soldats volontaires vietnamiens tombés au Cambodge a eu lieu le 18 juillet, au cimetière des Morts pour la Patrie du district de Vinh Hung-Tan Hung, dans la province de Long An (Sud).



Ces ossements ont été retrouvés dans les provinces cambodgiennes de Svay Rieng, de Pailin et de Battambang durant la campagne de la saison sèche 2021-2022, réalisée par l'équipe de recherche K73 du commandement militaire de la province de Long An.



Depuis 2001, l'équipe K73 a trouvé et rapatrié les restes de 2.248 soldats volontaires vietnamiens tombés au Cambodge et aussi les restes trouvés dans six fosses communes qui n'ont pu être individualisés. -VNA