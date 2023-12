L'OMS apprécie les efforts du Vietnam de réduire le taux de décès dus aux accidents de la route. Photo: VNA

Le vice-président du Comité national de la sécurité de la circulation, Khuat Viet Hung. Photo: VNA

Genève (VNA) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a félicité le Vietnam d'être l'un des 45 pays membres sur 193 dont le taux de décès dus aux accidents de la route a diminué de plus de 30% au cours de la période 2011-2020.C’est ce qu’a déclaré Khuat Viet Hung, vice-président du Comité national de la sécurité de la circulation, lors d’une interview accordée le 13 décembre au soir à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).Selon lui, le Comité national de la sécurité de la circulation a eu l'honneur d'être la seule agence nationale de sécurité routière à présenter un rapport à la conférence organisée le matin du même jour à Genève pour rendre public le dernier rapport de l'OMS sur la situation mondiale de la sécurité routière 2023.Selon l’OMS, après 10 ans d'efforts persistants répondant à la Décennie d'action pour la sécurité routière 2011-2020, le taux de décès dus aux accidents de la route au Vietnam est passé de 25,4/100.000 personnes en 2010 à 17,7/100.000 personnes en 2021, soit une diminution de 43,5%,Ces résultats s’expliquent par les efforts de l'ensemble du système politique sous la direction du Parti communiste du Vietnam, a déclaré Khuat Viet Hung, ajoutant qu’en 2023 et 2024, le Vietnam élaborerait et publierait une loi sur l'ordre et la sécurité routière pour créer une base juridique solide au service de la mise en œuvre efficace des politiques et solutions visant à assurer la sécurité routière dans les temps à venir.Durant son séjour, le vice-président du Comité national de la sécurité de la circulation, Khuat Viet Hung, a également assisté le 11 novembre à Genève à la réunion du Comité consultatif de haut niveau sur la sécurité routière consacrée à la préparation de la 4e Conférence Ministérielle Mondiale sur la Sécurité Routière prévue du 18 au 21 février 2025 à Marrakech, au Maroc.Le Vietnam a été invité à collaborer avec l’OMS pour organiser un atelier sur la sécurité routière pour les motocyclistes, a indiqué Khuat Viet Hung. -VNA