Le Vietnam est la destination de nombreuses entreprises dans les domaines de la fabrication et de la logistique.Photo: CTV/CVN

Hanoï (VNA) - Selon Cushman & Wakefield, le Vietnam est le premier choix des investisseurs mondiaux du secteur de la logistique dans la région Asie-Pacifique.



Le total des investissements directs étranghers (IDE) a fortement augmenté avec un total cumulé de 452,7 milliards d'USD. Au cours des huit premiers mois de 2023, les IDE ont atteint près de 18,15 milliards d'USD, soit une augmentation de 8,2% par rapport à la même période de 2022, selon l'Office général des statistiques. Cela montre que le Vietnam est toujours une «étoile brillante» pour les investissements en Asie du Sud-Est.

Notamment, avec un marché à grande échelle et un nombre croissant de consommateurs en ligne, le marché du commerce électronique vietnamien connaît également un taux de croissance spectaculaire. Plus précisément, les revenus de ce secteur ont continué d'enregistrer une croissance impressionnante au premier semestre 2023, estimés à 10,3 milliards d'USD, soit une augmentation d'environ 25% en un an, représentant 7,7% des revenus des biens et services aux consommateurs à l'échelle nationale.

«Avec le développement de l'industrie du commerce électronique, le Vietnam est la destination de nombreuses entreprises dans les domaines de la fabrication et de la logistique. Cela va de pair avec une demande accrue d'immobilier logistique de haute qualité», a déclaré Trang Bùi, directrice générale de Cushman & Wakefield".

La demande dépasse l'offre

Actuellement, l'offre totale des entrepôts à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville n'atteint respectivement que 2.022.000 m² et 5.130.000 m². Les parcs industriels et la logistique des entrepôts affichent des taux d'occupation élevés, atteignant parfois près de 100%. La demande deviendra de plus en plus forte dans un avenir proche. Selon le calculs, l’offre ne peut pas répondre à la demande, ce qui accroît la pression concurrentielle des entreprises de vente au détail et de transport.

En outre, le corridor économique du Sud de la Chine est relié au pays, comprenant certaines régions importantes telles que Shanghai, Hong Kong, Shenzhen, Fujian et Guangdong (Chine). C'est la région économique choisie comme siège des géants de la fabrication, de la biochimie, du commerce et de la technologie électronique.

Ces derniers temps, le système portuaire vietnamien a attiré l'attention des investisseurs avec sa taille et sa technologie atteignant le niveau international.Photo: CTV/CVN

Les parcs industriels du Vietnam ont reçu très tôt une vague d'investissements de la part de multinationales d'électronique, telles que Panasonic (1971), LG Display (1995), Canon (2001), Foxconn (2007), Samsung (2008), Fuji Xerox (2013) et récemment des sociétés telles que Pegatron, Goertek, Jinko Solar. Le Vietnam est confronté à l’opportunité d’augmenter la valeur des chaînes d’approvisionnement des fabricants, ce qui constitue une occasion en or d’augmenter le PIB de la région. Plus récemment, la visite du président Biden a permis de conclure un accord sur la coopération globale et le développement du marché de la fabrication de haute technologie et de semi-conducteurs entre les deux pays.

Les infrastructures jouent un rôle essentiel

En particulier, les infrastructures jouent un rôle essentiel dans la promotion du plein potentiel et du développement réussi du marché de la logistique. Concrètement, le réseau autoroutier mis en service est de 1.239 km. Des travaux de construction sont en cours sur environ 14 itinéraires et tronçons, équivalents à 840 km. Les grandes villes comme Hanoï s'efforcent de donner la priorité au projet Ring Road 4, tandis que Hô Chi Minh-Ville donnera la priorité au Ring Road 3 pour améliorer sa connexion avec les localités voisines, augmenter les connexions de fret et réduire les coûts logistiques vers les ports maritimes.

Concernant les chemins de fer, le réseau ferroviaire national a une longueur totale de 3.143 km et compte 277 gares, avec deux lignes reliant la Chine à Dông Dang et Lao Cai. Le Nord possède des routes, des voies navigables et des voies ferrées directement vers Shenzhen, connue comme la «Silicon Valley chinoise», créant des conditions favorables pour les entreprises souhaitant étendre et distribuer leur production dans la région.

Ces derniers temps, le système portuaire vietnamien a attiré l'attention des investisseurs avec sa taille et sa technologie atteignant le niveau international, en particulier le système portuaire à conteneurs. Le système portuaire dispose de 286 quais, d’une longueur totale de plus de 96 km.

Le gouvernement se fixe également pour objectif de répondre, d'ici 2030, aux besoins d'import-export de marchandises, de commerce entre les régions du pays, de transbordement et de transit pour les pays de la région, ainsi qu'aux besoins de transport interne et international.

L'industrie manufacturière est au cœur du développement économique d'un pays, et la «santé» d'une économie est directement proportionnelle à l'efficacité de son système logistique. Par conséquent, l’amélioration de son efficacité aidera les fabricants, les prestataires de services de transport et de logistique et les régulateurs commerciaux à minimiser les retards, augmentant ainsi la qualité de la production et réduisant les coûts des entreprises. - CVN/VNA