Photo d'illustration: vneconomy.vn



Hanoï (VNA) – Le ministère du Plan et de l'Investissement a confié au Centre national d'innovation (NIC) la responsabilité d'élaborer un projet de développement des ressources humaines pour l'industrie vietnamienne des semi-conducteurs.

Selon ce projet, l'objectif est de former 50 000 ingénieurs dont 15 000 chargés de la conception, a annoncé Vo Xuan Hoai, vice-directeur du Centre national d'innovation, dans une interview accordée au journal Lao dong (Travail).

Il a rappelé qu’en août dernier, le gouvernement avait approuvé une résolution selon laquelle le ministère du Plan et de l’Investissement et des organes concernés étaient chargés d’élaborer un projet de développement des ressources humaines pour l'industrie vietnamienne des semi-conducteurs d’ici 2030 avec vision à l'horizon 2045. En outre, lors de sa dernière session, l’Assemblée nationale avait approuvé une résolution relative à la création d’un fonds d’investissement pour soutenir les entreprises spécialisées dans les hautes technologies, dont les semi-conducteurs.

Il a souligné les avantages du pays en termes d'infrastructures, notamment ports maritimes, aéroports internationaux, avec environ 2 000 km d'autoroute Nord-Sud, ainsi que la disponibilité de l'électricité et de l'énergie.



Formation des ressources humaines pour l'industrie de semi-conducteurs . Photo: thanhnien.vn

Le NIC travaille en étroite collaboration avec de grands groupes technologiques spécialisés dans les puces semi-conductrices pour étudier leurs besoins et anticiper les ressources humaines nécessaires, a-t-il annoncé.

Parallèlement, le centre collabore également avec des universités techniques vietnamiennes pour mieux comprendre leurs besoins et leurs capacités de formation. De plus, il établit des liens avec de grandes universités à travers le monde, telles que Arizona Purdue (États-Unis), afin d’acquérir leurs expériences en matière de formation et d'y envoyer des étudiants et ingénieurs vietnamiens.

Actuellement, le NIC travaille en collaboration avec les groupes Synopsys et Cadence pour soutenir plus de 20 universités techniques vietnamiennes avec des droits d'auteur sur la conception.

Récemment, le gouvernement a chargé le ministère du Plan et de l'Investissement d'étudier et de créer un centre de formation sur la conception de puces semi-conductrices. Dans ce centre, le NIC créera des installations communes pour les partager avec les universités, a-t-il ajouté. -VNA