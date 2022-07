Le Livre de calligraphie sur le poète Nguyen Dinh Chieu reconnu comme record du monde. Photo: VNA

Ben Tre (VNA) - L'Union mondiale des records (WorldKings) et l'Organisation des records du Vietnam (VietKings) ont décerné, le 1er juin dans la province de Ben Tre (Sud), le record du monde au Recueil de poèmes de Nguyen Dinh Chieu (« Nguyen Dinh Chieu thi tuyen » en vietnamien) comme le plus grand livre sur la calligraphie et les poèmes du poète vietnamien Nguyen Dinh Chieu dans le monde.

L'auteur de cette œuvre, Vu Dang Hoc, a été honoré comme l'auteur du plus grand livre de calligraphie sur le poète Nguyen Dinh Chieu.

Cette œuvre de 209 pages, au format 1,8 mx 1,4 m et pesant 500 kilogrammes, a été créé par le calligraphe Vu Dang Hoc pour célébrer le 200e anniversaire de la naissance du poète et enseignant Nguyen Dinh Chieu (1822-2022).

Nguyen Dinh Chieu, né le 1er juillet 1822, est un exemple typique de dépassement des difficultés de la vie et de poursuite de l’enseignement et de l’apprentissage tout au long de sa vie.

En outre, il pratiquait la médecine orientale pour sauver des gens. Sa poésie, pleine d’humanité, encourage le patriotisme, loue les gens prêts à faire de bonnes actions pour le bien de la communauté.

Ses œuvres principales sont toutes composées en nôm (écriture démotique sino-vietnamienne), dont le plus célèbre est le roman en vers « Luc Van Tien », qui contient de nombreuses leçons de morale et sur les bonnes traditions de la nation. -VNA