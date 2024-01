Photo: Investor Daily

Jakarta, 19 janvier (VNA) – La banque centrale d'Indonésie (BI) a annoncé le 18 janvier qu'elle avait alloué des fonds s'élevant à 260.000 milliards IDR (16,63 milliards de dollars) en prévision des grandes célébrations, notamment les élections de 2024, le Ramadan et l'Aïd al-Fitr 2024.Le vice-gouverneur de la Banque d'Indonésie, Doni Primato Joewono, a déclaré que le montant est 35 % supérieur aux fonds alloués pour le Ramadan et l'Aïd al-Fitr 2023.Au cours des quatre premiers mois de cette année, trois événements importants se dérouleront en Indonésie, à savoir les élections, le Ramadan et l'Aïd. Leur financement pourrait être 35 % plus élevé que celui de l’année dernière en raison de l’inflation et de la hausse des prix.Les employeurs accordent généralement à leurs employés une prime annuelle environ une semaine avant l'Aïd, qui tombera probablement le 9 avril. Un mois avant l'Aïd ou pendant le Ramadan, les Indonésiens devraient dépenser davantage, augmentant ainsi la demande d'argent et la consommation intérieure.Selon Doni Primato Joewono, les Indonésiens ont tendance à retirer de l'argent des banques avant les célébrations. Notamment, les retraits d’espèces pendant la période des fêtes de fin d’année 2023 se sont élevés à 130 000 milliards IDR, soit une augmentation de 10,7 % par rapport à l’année précédente.Au cours de la même période, la valeur totale des transactions bancaires numériques s'est élevée à 58.478.240 milliards d’IDR, soit une croissance de 13,48 % sur un an. Les projections indiquent une nouvelle augmentation de 9,11 % sur un an pour atteindre 63 803,77 billions d’IDR en 2024.- VNA