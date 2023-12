Jakarta, 19 décembre (VNA) – Le ministre indonésien du Tourisme et de l'Économie créative, Sandiaga Uno, a déclaré le 18 décembre que la situation du COVID-19 restait sous contrôle, garantissant la sécurité pendant les célébrations de Noël et du Nouvel An.

À l’aéroport international Ngurah Rai en Indonésie (Photo : AFP)



Il a déclaré que les autorités compétentes surveillaient de près la situation du COVID-19 et fourniraient des recommandations en cas des évolutions complexes.



Pour garantir la santé et prévenir la propagation de la maladie, les gens doivent prendre des mesures préventives telles que le port de masques, le maintien de l'hygiène et la limitation des grands rassemblements, a-t-il déclaré.



Selon le ministère indonésien de la Santé, 216 nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés le 17 décembre, ainsi que 128 guérisons et un décès.



L'Indonésie et de nombreux pays du monde ont récemment connu une augmentation des cas de COVID-19, principalement due à l'émergence du nouveau variant nommé JN.1.- VNA

