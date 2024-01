Le ministre indonésien des Transports, Budi Karya Sumadi (Photo : antaranews.com)

Jakarta, 10 janvier (VNA) – L'Indonésie négocie avec ses partenaires de la République de Corée et de la Chine pour renforcer la coopération dans les infrastructures de transport qui facilitent le développement économique, a déclaré le ministre indonésien des Transports, Budi Karya Sumadi.Le ministre Budi Karya Sumadi effectuera une visite de travail en République de Corée et en Chine du 9 au 13 janvier pour discuter de la coopération dans les secteurs ferroviaire et aérien.Au cours de sa visite, il devrait rencontrer des ministres et des représentants du secteur des deux pays pour discuter d'un projet de construction d'un transport léger sur rail (LRT) à Bali, d'un transport ferroviaire autonome (ART) dans la capitale Nusantara (IKN), à haute altitude-la technologie des réseaux ferroviaires de communication et de signalisation, et explorer la possibilité d'une coopération dans le domaine des avions commerciaux, a déclaré le ministre.En République de Corée, Budi rencontrera des dirigeants et des représentants d'agences de transport et bancaires pour discuter des plans de coopération et du financement de ces projets dans les temps à venir, en particulier le projet LRT à Bali, qui sera le premier transport de masse ferroviaire à Bali. , et devrait être la solution aux embouteillages.En Chine, Budi Karya Sumadi prévoyait de rencontrer le ministre chinois des Transports et plusieurs autres parties, dont le chef de la China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC), pour discuter de la poursuite de la coopération dans la construction du train de transport en commun ART à IKN.Il rencontrera également le dirigeant de Huawei pour explorer le potentiel de coopération concernant un système ferroviaire intelligent et de haute technologie. Huawei est l'entreprise qui a construit le réseau de communication du train à grande vitesse Whoosh reliant Jakarta et Bandung.Dans le cadre de la visite, Budi Karya Sumadi rencontrera également des dirigeants de la Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) pour explorer le potentiel d'investissement dans le secteur de l'aviation. COMAC est actuellement le principal fournisseur d'avions de la compagnie aérienne nationale indonésienne TransNusa. - VNA