La Direction générale des impôts (DJP) du ministère indonésien des Finances. Photo: antaranews.com



Hanoï (VNA) - La Direction générale des impôts (DJP) du ministère indonésien des Finances a collecté une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 15,68 billions de roupies indonésiennes (1 milliard de dollars) auprès de 161 acteurs commerciaux via le système électronique (PMSE) au 31 octobre 2023.



La directrice du conseil, des services et des relations publiques, Dwi Astuti, a déclaré que le montant provenait de 731,4 milliards de roupies de dépôts en 2020, de 3.900 milliards de roupies de dépôts en 2021, de 5.510 milliards de roupies en 2022 et de 5.540 milliards de roupies au cours des 10 premiers mois en 2023.



Dans un document, Dwi Astuti a noté que le nombre de PMSE désignés pour la collecte de la TVA n'avait pas augmenté par rapport au mois précédent car au cours du mois d'octobre 2023, le gouvernement n'avait procédé à aucune nomination.-VNA