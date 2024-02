Le président indonésien Joko Widodo remet une aide en riz aux familles bénéficiaires du sud de Tangerang, Banten, le 19 février 2024. (Photo : ANTARA/Mentari Dwi G/rst)

Jakarta, 21 février (VNA) - Les changements climatiques et météorologiques provoquent de mauvaises récoltes, entraînant ainsi une flambée des prix du riz dans le monde entier, notamment en Indonésie, a déclaré le président indonésien Joko Widodo.Comme l'a rapporté l'agence de presse indonésienne Antara, le président a souligné que la quantité de riz consommée en Indonésie n'a pas changé, même si la production a diminué, ce qui a entraîné une pénurie de l'offre et une hausse des prix.Selon l’Agence nationale de l’alimentation (Bapanas), le prix moyen du riz indonésien de première qualité a atteint 16.100 IDR (1,1 dollar) le kilo.Afin de résoudre ce problème, le gouvernement indonésien a distribué une aide en riz à 22 millions de familles bénéficiaires, selon les données gérées par le ministère de coordination du développement humain et de la culture.Selon le président, l'aide au riz pour 2024 sera distribuée de janvier à juin et sera prolongée si le budget de l'État le permet.- VNA