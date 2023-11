Installation de stockage frigorifique du ministère indonésien des Affaires maritimes et de la Pêche à Jakarta. Photo : asiatoday.id

Jakarta, 12 novembre (VNA) – Le ministre indonésien des Affaires maritimes et de la Pêche, Sakti Wahyu Trenggono, a déclaré le 9 novembre que son pays avait exporté pour la première fois 243 tonnes de produits halieutiques vers la Chine.Sakti Wahyu Trenggono a déclaré que son ministère venait de lancer les premiers produits d'exportation de la société PT Menara Bahari Nusantara en coopération avec la Chine, le deuxième plus grand marché mondial.Le ministre a déclaré que les produits exportés vers la Chine comprennent 189 tonnes de calmars, 27 tonnes de thon,d'une valeur totale de 18,7 milliards d’IDR (environ 1,2 million de dollars).Selon Sakti Wahyu Trenggono, la Chine constitue un marché potentiel pour les produits de la pêche. L'entreprise indonésienne d'exportation de produits halieutiques a obtenu un certificat d'assurance qualité (SKP) pour pouvoir entrer sur le marché chinois.Il a déclaré que cette première expédition contribuerait à ouvrir une coopération plus forte entre l'Indonésie et la Chine dans le domaine de la pêche. De nombreuses entreprises chinoises ont en effet exprimé leur intention d'examiner les possibilités d'une coopération avec l'Indonésie. - VNA