Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation vietnamienne sont retournés mardi 19 décembre à Hanoi, clôturant avec succès leur voyage de travail pour assister au Sommet commémoratif du 50e anniversaire de l’amitié et de la coopération ASEAN-Japon et mener des activités bilatérales au Japon du 15 au 18 décembre, sur l’invitation de son homologue japonais Kishida Fumio.