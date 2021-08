Parc industriel de Dong Van IV dans la province septentrionale de Ha Nam. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Malgré les impacts négatifs causés par la pandémie de COVID-19, les investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam au cours des sept premiers mois de 2021 ont atteint 10,5 milliards de dollars, en hausse de 3,8% en glissement annuel.

Parmi les 18 secteurs au Vietnam dans lesquels les investisseurs étrangers ont injecté des capitaux, l'industrie de transformation et de fabrication est toujours en tête avec plus de 7,9 milliards de dollars, représentant 47,2% du capital d'investissement total enregistré. Le secteur immobilier maintient sa troisième position avec un capital social total de 1,16 milliard de dollars.

Les experts immobiliers s'attendent à ce que la construction de nombreuses grandes usines de fabrication à travers le pays constitue une base favorable pour que l'immobilier industriel continue de se développer et de maintenir sa domination sur le marché.

Dans le contexte de propagation de la pandémie au cours des premiers mois de l'année, la croissance du marché de l'immobilier industriel au Vietnam bénéficie grandement des accords de fusion-acquisition (M&A) et de nouvelles zones de terrains industriels, selon Savills Vietnam. Les principaux projets de production industrielle sont venus d'investisseurs de Hong Kong (Chine) et de Singapour dans les provinces septentrionales de Quang Ninh et Bac Giang.

Hong Kong (Chine) a été le plus grand investisseur étranger dans le secteur de la production industrielle au Vietnam au premier semestre avec plus de 852 millions de dollars, représentant 27% des parts de marché. Singapour est deuxième avec 655 millions de dollars (21% des parts de marché), suivi de la Chine avec 549 millions de dollars (18% des parts de marché) et de la République de Corée avec 330 millions de dollars (11% des parts de marché). -VNA