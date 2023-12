Une représentation de Black Pink en Thaïlande. Photo : vietnamnet.vn



Hanoï (VNA) - Le 19 décembre, le réseau de paiement électronique mondial Visa a annoncé la dernière étude Green Shoots Radar - un rapport trimestriel axé sur l'évaluation du sentiment des consommateurs dans les domaines des services financiers, du commerce, du tourisme et d’autres secteurs.



Les données du rapport indiquent qu'au cours des 12 derniers mois, les consommateurs vietnamiens se sont classés au deuxième rang en Asie-Pacifique (41%) en termes de fréquence de participation à des spectacles tant dans le pays qu'à l'étranger. L’Inde se classe première avec 45% et l'Indonésie, troisième avec 40%.



Notamment, 40 % des Vietnamiens voyageant à l'étranger le font pour assister à des spectacles.La Thaïlande et la République de Corée sont notamment les deux destinations phares.

Les recherches de Visa montrent également trois tendances importantes en 2024.



La première tendance, c'est que la demande de voyages nationaux et internationaux pour assister à des spectacles continuera d’augmenter l'an prochain.



Deuxième tendance : les consommateurs vietnamiens maintiendront toujours une mentalité positive. 75 % des Vietnamiens restent optimistes quant aux perspectives économiques nationales, un chiffre nettement plus élevé que les consommateurs indonésiens (64 %) et philippins (50 %). Environ 47 % des consommateurs interrogés dans la région estiment également que c'est le meilleur moment pour acheter des articles ménagers de grande valeur tels que meubles, appareils électroménagers et électroniques. Ce chiffre est plus élevé pour les consommateurs vietnamiens, atteignant 59 %.

Le rapport montre également que la moitié des consommateurs en Asie-Pacifique prévoient de dépenser en 2024 plus et les Vietnamiens se classent au-dessus (55 %) de la moyenne régionale.



La troisième tendance montre que les consommateurs augmenteront leur épargne personnelle. L'épargne représentant 10 à 29 % du revenu personnel mensuel. Au Vietnam, 43 % des utilisateurs interrogés s'attendent à épargner davantage – un taux supérieur à la moyenne régionale (36 % ). - VNA