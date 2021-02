Hanoi (VNA) – Du Cambodge à Singapour en passant par le Canada, les Vietnamiens résidant à l’étranger ont mis les petits plats dans les grands pour célébrer le Nouvel An lunaire 2021.



Au Cambodge, des membres de l’Association Khmer-Vietnam, des Cambodgiens d’origine vietnamienne, des représentants de l’ambassade du Vietnam et des entreprises vietnamiennes en activité au Cambodge ont organisé samedi 6 février à Phnom Penh un programme pour saluer le printemps de l’Année du Buffle 2021.



Le président de l’Association Khmer-Vietnam, Sim Chy, a déclaré que face aux difficultés liées à l’épidémie de Covid-19, son association avait promu son rôle de passerelle et sensibilisé la communauté vietnamienne dans le royaume à la prévention de la maladie.



A cette occasion, le ministre-conseil du Vietnam au Cambodge, Lai Xuân Chiên, a remercié les entreprises d’avoir fourni leur soutien aux personnes d’origine vietnamienne au Cambodge ces dernières années.

Les délégués participent au programme pour fêter le Nouvel an lunaire 2021 à Singapour. Photo: VNA

Le même jour à Singapour, l’ambassade du Vietnam a également organisé un programme pour fêter le Nouvel An lunaire 2021.



Lors de cet événement, l’ambassadrice du Vietnam à Singapour, Tào Thi Thanh Huong, a informé des réalisations obtenues par le Vietnam en 2020 dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 dans la région comme le monde, dont une croissance du PIB de 2,91%, la productivité du travail en hausse de 5,8%.



En particulier, le Vietnam a assumé avec succès le double rôle de président de l’ASEAN en 2020 et de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2020-202, avec des initiatives et des réalisations hautement appréciées par les pays membres de l’ASEAN, l’Organisation des Nations unies et des amis étrangers.



La diplomate a affirmé que dans le contexte de l’épidémie, les relations du partenariat stratégique entre le Vietnam et Singapour continueraient d’être renforcées et développées.



Les deux pays ont étroitement coopéré dans la mise en œuvre des tâches de président de l’ASEAN et de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, et notamment dans la prévention et la lutte contre l’épidémie de Covid-19, l’accord sur la sécurité alimentaire, s’est-elle félicitée.



Tào Thi Thanh Huong a également tenu en haute estime les contributions actives de la communauté vietnamienne à Singapour au développement national et aux relations entre les deux pays.

Les Vietnamiens au collège Sproutt Shaw, au Canada. Photo: VNA Les Vietnamiens au collège Sproutt Shaw, au Canada. Photo: VNA

Toujours samedi 6 février, le Consul général du Vietnam à Vancouver a célébré en ligne le Nouvel An lunaire en présence des représentants d’organisations vietnamiennes, des étudiants vietnamiens, et du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources pétrolières de la Colombie-Britannique, Bruce Ralston.

S’exprimant lors de cet événement, le consulat général Nguyên Quang Trung a souligné les réalisations du Vietnam dans la lutte anticoronavirus et le développement économique en 2020, appréciant les liens de coopération globale et l’amitié entre le Vietnam et le Canada en général, et l’Ouest canadien en particulier.



Un programme de musique, un concours de confection du “banh chung”, le gâteau carré de riz gluant farci de viande et de haricots verts, et des jeux traditionnels ont été organisées à cette occasion. – VNA