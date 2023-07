En juillet 2023, le total des ventes au détail de biens et services de consommation est estimé à 512,2 billions de dongs. Photo: VNA

Les revenus du tourisme au cours des sept premiers mois de l’année sont estimés à 18,6 billions de dongs, en hausse de 53,6% sur un an. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon l'Office général des statistiques, en juillet 2023, le total des ventes au détail de biens et services de consommation est estimé à 512,2 billions de dongs, soit une hausse mensuelle de 1,1% et de 7,1% par rapport à la même période de l’année dernière.Au cours des sept premiers mois de l’année, le montant total s’élève à 3.529,8 billions de dongs, soit une progression de 10,4% en variation annuelle.En particulier, les revenus du tourisme au cours des sept premiers mois de l’année sont estimés à 18,6 billions de dongs, en hausse de 53,6% par rapport à la même période de l'an dernier.Considérant le marché national comme l'un des facteurs importants pour stimuler la croissance économique du pays, le ministère de l'Industrie et du Commerce se concentrera sur celui-ci pour la mise en œuvre de programmes de promotion du commerce. Il promouvra également la distribution de biens via des plateformes numériques et le commerce électronique pour développer la consommation intérieure....-VNA