Les touristes à Vientiane. Photo: toquoc.vn

Hanoï (VNA) - Le Vietnam est le pays avec le taux de croissance de la demande de voyages à l'étranger le plus élevé (170% au deuxième trimestre 2023 par rapport à la même période de 2019), mesuré par le niveau d'intérêt et de recherche de billets d'avion et d’hébergement des utilisateurs sur Internet.

Cette information a été annoncée le 30 août par Google.

Selon les données de la recherche Google, au cours du deuxième trimestre 2023, la demande de touristes vietnamiens souhaitant partir à l'étranger a augmenté de plus de 170 % par rapport à la même période avant l'épidémie. Dans le même temps, la demande des Philippines, de la Malaisie et de Singapour devrait « croître régulièrement chaque trimestre », passant de plus de 50% à plus de 100%.

Plus de 65% des recherches vietnamiennes ciblent des destinations d'Asie du Sud-Est.

Avec des destinations en dehors de la région, les touristes vietnamiens s'intéressent surtout à l'Australie, au Japon, à l'Inde et aux États-Unis. La saison des festivals est généralement la période où les touristes d’Asie du Sud-Est voyagent le plus, et pour les Vietnamiens en particulier, c'est le Nouvel An lunaire. –VNA