Photo : hanoimoi.com.vn

Bangkok (VNA) – Les 72 élèves vietnamiens participant au concours international de recherche de talents en mathématiques 2024 en Thaïlande (International Talent Mathematics Contest 2024 - ITMC), ont tous été primés.Ils ont remporté 12 médailles d'or, 34 d'argent, 25 de bronze et un prix d’encouragement. Il s’agit de la plus grande réussite des élèves vietnamiens à ce concours.En particulier, pour la première fois, trois élèves vietnamiens ont remporté des prix spéciaux. Il s’agit de Nguyen Anh Minh de l’école primaire Ly Thai To (arrondissement de Cau Giay, Hanoï), de Phan Hoang Minh du collège Ngoi Sao (arrondissement de Hoang Mai, Hanoï) et de Tran Bao Nam du collège de Hoang Mai (arrondissement éponyme, Hanoï).L’ITMC 2024 a été organisé par l’organisation Thai Talent Training du 24 au 27 février. Le tour final a réuni environ 2.000 élèves de 10 pays et territoires.-VNA