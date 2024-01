Des touristes internationaux prennent un cyclo pour découvrir le vieux quartier de Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Selon l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, la République de Corée a été le plus grand marché de touristes étrangers du Vietnam en 2023, avec près de 3,6 millions de visiteurs (représentant 28 % du nombre total des arrivées internationales), suivie par la Chine, Taïwan (Chine), les États-Unis et le Japon.

En termes de continents, le flux des touristes en provenance de l'Océanie et de l'Amérique a connu la meilleure reprise (respectivement de 99% et 93%), tandis que celui de l'Europe et de l'Afrique (63%) a connu une reprise plus lente.

Le marché traditionnel chinois n'a atteint qu'un taux de reprise de 30 %. Avant l'épidémie, ce marché représentait près d'un tiers du nombre total de visiteurs internationaux au Vietnam. Parallèlement, le marché russe n'a atteint que 19 % par rapport à 2019. Un autre marché important du Vietnam en Asie, le Japon, n'a atteint que 62 %.

Des touristes internationaux se rendent à Ha Long par voie maritime. Photo: VNA



Selon les prévisions de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) et du Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC), les activités touristiques internationales pourraient se rétablir complètement d'ici fin 2024. Cependant, le niveau de reprise reste inégal selon les régions.

En 2024, le secteur touristique vietnamien vise 17 à 18 millions de touristes internationaux, 10 millions de touristes nationaux et 840.000 milliards de dongs de recettes.-VNA