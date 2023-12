Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Après une saison estivale riche en émotions, de nombreuses localités, entreprises de voyages et d’hébergement et comités de gestion des sites touristiques ont étoffé leur offre de produits et de circuits en prévision de la haute saison touristique du Nouvel An lunaire du Dragon.

Touristes visitant le palais de la réunification à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Ainsi, Vietravel a annoncé lancer bientôt le programme Salut Printemps 2024 avec au menu environ 300 produits touristiques pour une variété de circuits domestiques et internationaux plus attrayants les uns que les autres.

Attrayant et multi-expérience, chaque circuit propose de nombreuses destinations célèbres, des paysages exceptionnels, des œuvres architecturales, des vestiges historiques et culturels célèbres et des spécialités, a promis le voyagiste qui a également multiplié ses promotions pour les circuits du 1er décembre 2023 à la fin février 2024.

Du delta du fleuve Rouge au Nord-Est et au Nord-Ouest, avec des destinations phares Hanoi - Ninh Binh - Ha Long (Quang Ninh) - Sa Pa (Lào Cai), Dông Van (Hà Giang) - Ba Bê (Bac Kan) - Ban Giôc (Cao Bang) - Lang Son, en passant par le bouquet de tours dans la région du Sud-Ouest et à la mer et sur l’île de Phu Quôc (Kiên Giang), et les périples dans les Hauts Plateaux du Centre, à Bao Lôc (Lâm Dông) - Tà Dung (Dak Nông) - Buôn Ma Thuôt - Pleiku (Gia Lai) - Mang Den (Kon Tum), Saigontouris a mis les petits plats dans les grands pour séduire.

De nombreuses provinces et villes de la région du Sud organiseront des événements culturels, touristiques et festivals exceptionnels, démarrant en trombe la nouvelle année riche en activités culturelles, touristiques, commerciales et pleine de promesses d’affaires.

La Fête touristique - soirée des lanternes de Ninh Kiêu à Cân Tho. Photo: VNA

À Hô Chi Minh-Ville, les temps forts seront notamment tirs des feux d’artifice à l’entrée du tunnel de la rivière Saigon et au parc culturel Dâm Sen au passage de l’année 2023-2024, compte à rebours dans la nuit du 31 décembre 2023 au parc du monument du président Hô Chi Minh et dans la rue piétonne Nguyên Huê, et inauguration du parc riverain Saigon et de la Semaine de célébrations 2024 du 23 décembre 2023 au premier janvier 2024.

En plus de renforcer les connexions et d’organiser des circuits et itinéraires vers des localités nationales et internationales, de nombreuses agences de voyages exploitent les tours de la ville présentés par le programme "Chaque district a au moins un produit touristique typique", a fait savoir un représentant du Département municipal du tourisme.

À Cân Tho, la Fête touristique - soirée des lanternes de Ninh Kiêu figurera en haut de l’affiche, venant donc joliment couronner le tourisme de la capitale du delta du Mékong et le 20e anniversaire de la création de la ville de Cân Tho sous l’autorité centrale. – VNA