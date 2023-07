Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Lorsque l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) aura le Royaume-Uni comme nouveau membre, davantage d'opportunités de coopération s'ouvriront pour le Vietnam et le pays européen, selon des experts.



Avec la signature du protocole d'adhésion du Royaume-Uni au CPTPP le week-end dernier, le nombre d'États membres du CPTPP s'est élevé à 12.



Après l'entrée en vigueur officielle de l'accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et le Vietnam le 1er mai 2021, les échanges bilatéraux ont atteint 6,84 milliards de dollars l'an dernier, soit une hausse annuelle de 3,4 %.



Grâce au CPTPP, les deux pays voient de nombreuses opportunités pour atteindre bientôt l'objectif de 10 milliards de dollars d'échanges bilatéraux. Les produits agro-aquatiques vietnamiens, dont les fruits et légumes, le café, la noix de cajou, en profiteront le plus. Plusieurs articles d'exportation vers le Royaume-Uni, qui n'ont pas bénéficié d'exonérations fiscales sur la base d'accords bilatéraux, bénéficieront de taxes plus favorables dans le cadre du CPTPP.